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ЧМ-2019. Дивизион 1. Беларусь против Литвы и другие матчи
29.04.2019 09:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня сборная Беларуси стартует на ЧМ-2019 в дивизионе 1. Команда Андрея Сидоренко сыграет с Литвой, Словения встретится с Казахстаном, а Венгрия – с Южной Кореей.
ЧМ-2019
Дивизион 1
Группа А
Прямая трансляция: «Беларусь 5»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня сборная Беларуси стартует на ЧМ-2019 в дивизионе 1.
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