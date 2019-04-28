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ЧМ-2019. Дивизион 1. Беларусь против Литвы и другие матчи

29.04.2019 09:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня сборная Беларуси стартует на ЧМ-2019 в дивизионе 1. Команда Андрея Сидоренко сыграет с Литвой, Словения встретится с Казахстаном, а Венгрия – с Южной Кореей.

ЧМ-2019

Дивизион 1

Группа А

Литва – Беларусь
Дата проведения
29 апреля, 13.00
Онлайн матча Видео

Прямая трансляция: «Беларусь 5»

Венгрия – Южная Корея
Дата проведения
29 апреля, 09.30
Онлайн матча Видео

 

Словения – Казахстан
Дата проведения
29 апреля, 17.00
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица ЧМ-2019

 
 
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Сегодня сборная Беларуси стартует на ЧМ-2019 в дивизионе 1.
 
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