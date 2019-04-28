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Белорусские грации выиграли две награды на этапе КМ в Азербайджане

29.04.2019 10:41 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсменки завоевали две медали на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который прошел в Баку (Азербайджан), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруска Анастасия Салос в упражнении с лентой показала первый результат - 20,650 балла. На вторую ступень пьедестала почета поднялась россиянка Арина Аверина (20,600), на третьей позиции остановилась ее сестра Дина Аверина (20,200).

В композиции с мячом бронзовую медаль белорусской сборной принесла Екатерина Галкина (20,500). Победила в данном виде спортсменка из Израиля Линой Ашрам (21,750), серебряную награду завоевала Дина Аверина (21,100).

Ближайшим крупным стартом для белорусских граций станет международный тестовый турнир к II Европейским играм по художественной гимнастике, который пройдет 3-4 мая в "Минск-Арене".

Во время II Европейских игр в Минске по художественной гимнастике 22 и 23 июня будет разыграно восемь комплектов медалей.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсменки завоевали две медали на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который прошел в Баку (Азербайджан),...
 
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