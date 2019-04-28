ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На II Европейских играх Гомельскую область представят 40 спортсменов

29.04.2019 10:56 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

29 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На старты II Европейских игр, как планируется, выйдут 40 спортсменов из Гомеля и области, сообщил сегодня журналистам начальник управления спорта и туризма Гомельского облисполкома Денис Езерский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это вторая позиция по количеству представителей после Минска. Многие их них уже прошли отборочные, тестовые соревнования", - отметил Денис Езерский. От региона будут представители в гребле, боксе, велоспорте, легкой атлетике. В настоящее время совместно с областным телевидением готовятся специальные выпуски, которые знакомят с участниками II Европейских игр.

Денис Езерский призвал жителей региона поддержать спортсменов на важных стартах. Тех, кто не поедет в Минск, приглашают присоединиться к спортивному событию в фанзоне в Гомеле, которая с 21 июня начнет работу на площадке у Ледового дворца. Предполагаются прямые включения с мест событий, в перерывах праздничная атмосфера будет поддерживаться культурно-развлекательной программой. Развернутся торговые точки, детские площадки, тематические зоны.

II Европейские игры пройдут в Минске 21-30 июня. В программе II Европейских игр соревнования по 15 видам спорта. Будет задействовано 12 спортивных объектов, включая национальный олимпийский стадион "Динамо", "Минск-Арену", "Чижовка-Арену", Дворец спорта. Более 4 тыс. спортсменов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград.-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
29 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На старты II Европейских игр, как планируется, выйдут 40 спортсменов из Гомеля и области, сообщил сегодня журналистам начальник...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Белорусские грации выиграли две награды на этапе КМ в Азербайджане
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.04.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика