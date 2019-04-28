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В Испании утвердили Суперкубок в формате «Финала четырех» со следующего сезона. Сыграют «Барса», «Реал», «Атлетико» и «Валенсия»

29.04.2019 16:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) утвердила изменения в формате Суперкубка страны.

В 2020 году Суперкубок будет проведен в формате «Финала четырех». В нем примут участие победитель чемпионата страны и серебряный призер, а также победитель и финалист Кубка страны.

В случае совпадения одной или двух команд к розыгрышу Суперкубка будут приглашены команды с наивысших мест Ла Лиги, которые не играли в финале Кубка.

В одном полуфинале Суперкубка встретятся победитель Ла Лиги и финалист Кубка, а в другом – победитель Кубка и серебряный призер чемпионата (или заменяющие их команды).

Первый Суперкубок в новом формате пройдет в январе 2020 года, с 1 по 8 число. 12 января будет сыгран финал. Страна, где будет проведен турнир, не называется. Сообщалось, что это может быть Саудовская Аравия.

В первом розыгрыше обновленного Суперкубка сыграют «Барселона» (чемпион Ла Лиги и финалист Кубка Испании), «Валенсия» (финалист Кубка Испании), а также «Атлетико» и «Реал», которые не опустятся ниже третьего места в текущем розыгрыше примеры. 

 
 
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Королевская федерация футбола Испании (RFEF) утвердила изменения в формате Суперкубка страны.
 
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