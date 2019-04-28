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Василий Уткин: «Гончаренко отнюдь не проводит идеальный сезон. Он не должен находиться вне критики»

29.04.2019 17:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Российский журналист Василий Уткин оценил главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.

«Гончаренко отнюдь не проводит идеальный сезон. Он не должен находиться вне критики. Другое дело, с точки зрения того, как команда мотивируется, каким именно образом тренер работает с молодежью, мы можем судить лишь отрывочно.

Мы помним, как Гончаренко кого-то обматерил. Иногда это идет на пользу, а иногда совершенно нет. Помним, как Гончаренко порой неожиданно пускается на арбитров. Иногда обоснованно, иногда – нет. Возможно, это защита своей молодой команды и вызов огня на себя. Возможно, наоборот, у Гончаренко сдают нервы. Кто знает, но задавать такие вопросы самое время.

Не стоит обольщаться в отношении ЦСКА. Действительно перспективная команда. Получился интересный сезон. Но ЦСКА проигрывает в первую очередь сам себе», – сказал Уткин в эфире «Футбольного клуба».

 
 
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Российский журналист Василий Уткин оценил главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.
 
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