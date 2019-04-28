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Георгий Кондратьев: «Машину купил жене в 52 года. Она водитель, а я по-прежнему на транспорте. Мне уже поздно за руль»

29.04.2019 17:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Георгий Кондратьев рассказал, почему не водит машину.

«У меня машины никогда не было. Ты думаешь, мы много зарабатывали? Понятно, что многие из нашей команды покупали. Значит, экономили, а я не умел. Всегда покупал то, что мне нужно сейчас. Тогда деньги тратил на мебель в квартиру, одежду и молодую жену.

Если нужно выехать за город, то помогали (и помогают) друзья. Помню, к детям в лагерь под Раковом ездили вместе с Сашей Кистенем – мы дружили семьями. Друзья не отказывали в помощи. Даже к маме, пока она была жива, в деревню за 160 километров отвозили, когда просил.

Машину купил жене в 52 года. У нее права были давно, но все возможности не было. Теперь она водитель. А я по-прежнему на транспорте. Мне уже поздно за руль», – сказал Кондратьев.

Разве сегодня можно прожить без машины? Некоторые топы белспорта живут и делятся своим опытом

 
 
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Белорусский специалист Георгий Кондратьев рассказал, почему не водит машину.
 
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