Глен Хэнлон: «Уверен, что сборная Беларуси вернется в элиту и будет расти»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший главный тренер сборной Беларуси Глен Хэнлон, ныне возглавляющий венгерский «Мишкольц», в интервью «Прессболу» отметил, что его удивил прошлогодний вылет белорусской национальной команды из элиты мирового хоккея.

– Планируете следить за турниром в Нур-Султане?

– По мере возможности буду смотреть все матчи. К баталиям в дивизионе 1А у меня такой же интерес, как и к элите, – ведь там выступают сборные Беларуси и Венгрии. Болею и за тех, и за других – пусть обе команды пробьются в компанию сильнейших.

– Удивил ли вас прошлогодний вылет белорусов?

– Конечно. Но вообще скажу так: в мире есть шесть-семь топ-сборных, а за их спиной может произойти все что угодно. Уверен, хоккеисты вашей сборной настроены вернуться в элиту.

– Когда под вашим руководством команда заняла седьмое место на домашнем чемпионате мира-2014, могли ли представить, что скоро ситуация так ухудшится?

– Пять лет назад все было очень даже хорошо. Единственным плохим знаком было то, что сборные младших возрастов не могли закрепиться в топ-дивизионах – это важный аспект. К 2014-му Беларусь добилась прогресса: увеличилось число качественных тренеров, хоккейных школ, улучшилась работа с молодежью. И сейчас я уверен, что ваша сборная вернется в элиту и будет расти. У нее замечательные болельщики, и буду рад видеть новые победы команды, – сказал Хэнлон.