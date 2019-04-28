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«МЮ» готов выплатить 120 млн евро отступных за Облака
29.04.2019 18:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Голкипер «Атлетико» Ян Облак может продолжить карьеру в Англии.
По информации ESPN, о его трансфере задумался «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы готовы активировать опцию выкупа Облака в размере 120 миллионов евро. В клубе считают, что это вполне приемлемая цена.
Руководство клуба смущает игра вратаря Давида Де Хеа в этом сезоне, и в «МЮ» начали поиск его замены.
Отметим, что Де Хеа перешел в «Манчестер Юнайтед» как раз из «Атлетико».
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Голкипер «Атлетико» Ян Облак может продолжить карьеру в Англии.
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