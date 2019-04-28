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НБА. Плей-офф. Второй раунд. «Торонто» примет «Филадельфию», «Денвер» – «Портленд»

29.04.2019 19:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках второго раунда плей-офф НБА пройдут два матча.

«Торонто» примет на своей площадке «Филадельфию» (1-0). «Денвер» дома начнет серию с «Портлендом» (0-0).

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Торонто – Филадельфия
Дата проведения
30 апреля, 03.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча

В серии впереди «Торонто» – 1-0

Денвер – Портленд
Дата проведения
30 апреля, 05.30, «Pepsi Center»
Онлайн матча

Счет в серии – 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Сегодня в рамках второго раунда плей-офф НБА пройдут два матча.
 
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