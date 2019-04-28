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НБА. Плей-офф. Второй раунд. «Торонто» примет «Филадельфию», «Денвер» – «Портленд»
29.04.2019 19:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в рамках второго раунда плей-офф НБА пройдут два матча.
«Торонто» примет на своей площадке «Филадельфию» (1-0). «Денвер» дома начнет серию с «Портлендом» (0-0).
НБА
Плей-офф
Второй раунд
В серии впереди «Торонто» – 1-0
Счет в серии – 0-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках второго раунда плей-офф НБА пройдут два матча.
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