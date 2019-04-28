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ЧМ-2019. Таварес, Маршессо, Строум, Нерс и Шабо вошли в состав сборной Канады
29.04.2019 20:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сборная Канады объявила состав на ЧМ-2019.
Вратари: Картер Харт («Филадельфия»), Мэтт Мюррей («Питтсбург»), Маккензи Блэквуд («Нью-Джерси»).
Защитники: Данте Фаббро («Нэшвилл»), Дарнелл Нерс («Эдмонтон»), Ши Теодор («Вегас»), Дэймон Сиверсон («Нью-Джерси»), Трой Стечер («Ванкувер»), Брэндон Монтур («Баффало»), Тома Шабо («Оттава»).
Нападающие: Джон Таварес («Торонто») Джонатан Маршессо, Марк Стоун (оба – «Вегас»), Энтони Чирелли, Матье Жозеф (оба – «Тампа»), Энтони Манта, Тайлер Бертуцци (оба – «Детройт»), Сэм Райнхарт («Баффало»), Кайл Террис («Нэшвилл»), Дилан Строум («Чикаго»), Адам Хенрик («Анахайм»), Шон Кутюрье («Филадельфия»).
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Сборная Канады объявила состав на ЧМ-2019.
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