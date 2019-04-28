Олег Евенко: «Вообще не представляю состав литовцев. Кроме Зубруса, там, по большому счету, никого нет»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник сборной Беларуси Олег Евенко прокомментировал победу в матче с Литвой (4:3), сообщает «Прессбол».

– Можно сказать, что на результат повлиял наш опыт и более высокий уровень мастерства?

– Если честно, вообще не представляю состав литовцев. Кроме Зубруса, там, по большому счету, никого нет. Ничего не подумайте такого, просто я толком не изучал их состав и не могу сравнить уровни мастерства. Возможно, да, разница есть, и она сказалась. Однако в нашей команде тоже много ребят, у которых первый чемпионат мира. И они молодцы», – сказал Евенко.