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Олег Евенко: «Вообще не представляю состав литовцев. Кроме Зубруса, там, по большому счету, никого нет»

29.04.2019 21:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник сборной Беларуси Олег Евенко прокомментировал победу в матче с Литвой (4:3), сообщает «Прессбол».

– Можно сказать, что на результат повлиял наш опыт и более высокий уровень мастерства?

– Если честно, вообще не представляю состав литовцев. Кроме Зубруса, там, по большому счету, никого нет. Ничего не подумайте такого, просто я толком не изучал их состав и не могу сравнить уровни мастерства. Возможно, да, разница есть, и она сказалась. Однако в нашей команде тоже много ребят, у которых первый чемпионат мира. И они молодцы», – сказал Евенко.

 
 
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Защитник сборной Беларуси Олег Евенко прокомментировал победу в матче с Литвой (4:3), сообщает «Прессбол».
 
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