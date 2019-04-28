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Средняя посещаемость первой лиги чемпионата Беларуси в третьем туре составила 583 зрителя

29.04.2019 21:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Средняя посещаемость первой лиги чемпионата Беларуси в третьем туре составила 583 зрителя.

Средняя посещаемость первой лиги чемпионата Беларуси в третьем туре составила 583 зрителя

Отметим, что самыми посещаемыми клубами первой лиги являются «Волна» (925), «Рух» (907) и «Белшина» (825). Наименьший интерес вызывают домашние матчи «Нафтана» (250), «Гранита» (250) и «Локомотива» (300).

Средняя посещаемость первой лиги чемпионата Беларуси в третьем туре составила 583 зрителя

 
 
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Средняя посещаемость первой лиги чемпионата Беларуси в третьем туре составила 583 зрителя.
 
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