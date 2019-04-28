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Средняя посещаемость первой лиги чемпионата Беларуси в третьем туре составила 583 зрителя
29.04.2019 21:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Средняя посещаемость первой лиги чемпионата Беларуси в третьем туре составила 583 зрителя.
Отметим, что самыми посещаемыми клубами первой лиги являются «Волна» (925), «Рух» (907) и
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Средняя посещаемость первой лиги чемпионата Беларуси в третьем туре составила 583 зрителя.
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