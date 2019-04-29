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Николай Ходасевич: «Пошла новая волна, что смена собственника минского «Динамо» все-таки состоится»
29.04.2019 23:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский журналист Николай Ходасевич в программе
«У меня информация такого плана, что в ближайшее время опять нагрянет та волна фактов, что в минском
Помните, зимой было много разговоров о том, что Чиж отдает «Динамо» Мингорисполкому? Потом это все погасло. Виталий Булыга провел всю межсезонную работу, нанял тренера, подписал игроков.
Теперь пошла новая волна, что смена собственника минского «Динамо» все-таки состоится. Вроде как придут совершенно другие люди, которые будут управлять клубом. Опять же, это не точно», – сказал Ходасевич.
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Белорусский журналист Николай Ходасевич в программе «Бремя футбола» поделился инсайдерской информацией о минском «Динамо».
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