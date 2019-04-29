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Ходасевич об «Энергетике»: «Эта та философия, на которую бедна наша высшая лига»

29.04.2019 22:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналист Николай Ходасевич в программе «Бремя футбола» поделился мнением об «Энергетике-БГУ».

«Удивительность и вкуснота «Энергетика» заключается в том, что эта команда мне понятна. Вся эта структура понятна. Они прошли долгий путь, вышли в высшую лигу. Возраст их игроков не старше 22 лет. Это же класс, это работа на перспективу. Эта та философия, на которую бедна наша высшая лига.

Знаю, что в команде есть Васильев, к которому уже проявляют интерес клубы из России и Казахстана. Это значит, что люди, которые ставят на поток подготовку ноунеймов, идут к своей цели целенаправленно.

Мне глубоко жаль, что наш футбол на протяжении последних 10 лет никак не использовал знания Анатолия Юревича. Его подход в выстраивании структуры. Я об этом говорил и раньше», – сказал Ходасевич.

 
 
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Белорусский журналист Николай Ходасевич в программе «Бремя футбола» поделился мнением об «Энергетике-БГУ».
 
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