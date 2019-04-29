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Ходасевич об «Энергетике»: «Эта та философия, на которую бедна наша высшая лига»
29.04.2019 22:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский журналист Николай Ходасевич в программе
«Удивительность и вкуснота
Знаю, что в команде есть Васильев, к которому уже проявляют интерес клубы из России и Казахстана. Это значит, что люди, которые ставят на поток подготовку ноунеймов, идут к своей цели целенаправленно.
Мне глубоко жаль, что наш футбол на протяжении последних 10 лет никак не использовал знания
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Белорусский журналист Николай Ходасевич в программе «Бремя футбола» поделился мнением об «Энергетике-БГУ».
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