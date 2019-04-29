|
Клопп перед матчем с «Барсой»: «Камп Ноу» – это просто стадион. Не храм футбола»
30.04.2019 08:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
Разгромы «Лиона» и «МЮ» на «Камп Ноу»? Так вышло, что их неудачные отрезки пришлись на эти матчи. Теперь наш черед встретиться с «Барсой» на ее поле. Надеемся, что сыграем хорошо.
Когда играешь с «Барсой», то, конечно, ты не фаворит. Это будет фантастический матч для всех болельщиков», – сказал Клопп.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался в преддверии первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной», который состоится в среду в столице...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)