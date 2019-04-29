Вайлупов передал серию картин минскому гребному каналу

Источник материала: Tribuna.com

В понедельник игрок минского СКА Никита Вайлупов безвозмездно передал гребному каналу, который скоро примет соревнования в рамках II Европейских игр, серию картин под названием «Аква». Отметим, что все эти работы выполнены в едином стиле и подготовлены специально к еврофоруму.

Директор РЦОП по гребным видам спорта Сергей Хмельков рассказал, как родилась эта идея.

— Меня с минским СКА связывает давняя дружба — и с Андреем Викторовичем Крайновым, и со Спартаком Петровичем Мироновичем. Общаюсь также с Игорем Папругой и Вадимом Сашуриным. В общем, знаю много людей из клуба. Поэтому не было секретом и то, что игрок СКА и национальной сборной Беларуси по гандболу Никита Вайлупов, помимо основной деятельности, занимается еще и творчеством. Мы этой стороной его жизни интересовались.

Наш гребной канал — объект II Европейских игр. Здесь будут проходить соревнования по гребле на байдарках и каноэ. И мы обратились в СКА с предложением: чтобы Никита подготовил серию картин, связанных с водой (в итоге она была, кстати, названа «Аква»), и подарил нам в преддверии Игр. Мы же планируем украсить картинами одно из знаковых мест — финишную вышку, где будут располагаться судьи и делегаты. Таким образом внесем некую изюминку, чтобы все не замыкалось на дежурных бюллетенях и таблицах.

После недолгих переговоров Никита и сам проявил инициативу. И вот как раз в понедельник состоялась передача картин. Мы очень благодарны Никите. Вдвойне ценно, что размещенные на финишной вышке эти картины смогут видеть в зоне финиша и наши гребцы. Это довольно символично. Плюс картины выполнены в тонах, которые подчеркивают колорит нашей страны и, может, состояние белорусов. И это станет маяком для наших спортсменов, которые будут стремиться к золотому финишу.

Искренне желаю Никите успехов и в клубе, и на творческом поприще. А также хочу выразить благодарность клубу за то, что удалось осуществить такой проект.

— Гребцы знаком с гандболистами СКА?

— И СКА, и гандбольная сборная регулярно проводят сборы на нашем канале, что является свидетельством нашей дружбы. Так что общение безусловно есть. Кроме того, отмечу, что наши спортсмены всегда поддерживают друг друга вне зависимости от вида спорта. Я ездил как функционер в Рио — и там это проявилось особенно ярко. Когда нашу мужскую команду по гребле на байдарках и каноэ не совсем правильно отстранили от Игр, что и было позже доказано в суде, наши ребята буквально все выезжали, чтобы поддержать девочек.

Такое единство присутствует во всей белорусской спортивной среде. И наши спортсмены в свободную минуту с удовольствием поддержали бы СКА. Поверьте, спортсмены — азартные люди. Насколько гребцы азартны в лодке, настолько же они азартны в качестве болельщиков. Резюмируя: общение есть и, думаю, будет продолжаться долгие годы, – сказал Хмельков.





Фото: официальный сайт СКА