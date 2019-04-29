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Сергей Канашиц: «Подопечные Сидоренко совершенно не впечатлили. Причем во всех компонентах»

30.04.2019 09:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Журналист Сергей Канашиц поделился мнением о старте сборной Беларуси на чемпионате мира в дивизионе 1А в Казахстане.

«Откровенно говоря, первый матч на чемпионате вышел у нашей команды, как первый блин у неопытной хозяйки, — комом. Подопечные Андрея Сидоренко совершенно не впечатлили. Причем во всех компонентах: не выручал в воротах Дмитрий Мильчаков, неуверенно действовали защитники, далеко не все клеилось в атаке. Неудивительно, что по ходу встречи нашим хоккеистам пришлось отыгрываться и пытаться спасти репутацию: уступали со счетом 0:2, но сумели реабилитироваться и выйти вперед — 3:2.

Однако до финального свистка результат поединка оставался не ясен: сборная Литвы сняла вратаря за полторы минуты до сирены и атаковала, надеясь свести встречу к ничьей. Не вышло, победа осталась за нами — 4:3. А ведь когда то мы обыгрывали литовцев с двузначным счетом... — написал Канашиц.

Много бросков, мало моментов и ущербная стратегия в третьем периоде. Очень тяжелый матч с Литвой

 
 
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Журналист Сергей Канашиц поделился мнением о старте сборной Беларуси на чемпионате мира в дивизионе 1А в Казахстане.
 
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