«Ислочь» набрала 12 очков в 5 турах. Это 10-й случай за 10 лет. Все команды в итоге оказывались в призерах

Источник материала: Tribuna.com

Впервые за время выступлений в высшей лиге после пяти туров набрала 12 очков.

За десять последних лет зафиксировано девять случаев, когда команды после 5 стартовых туров имели в активе не менее 12 очков. Отметим, что во всех этих случаях резвые стартеры становились призерами: 2018: БАТЭ – 15 очков/1-е место, «Динамо» Минск – 13/3; 2016: БАТЭ – 13/1; 2015: БАТЭ – 15/1; 2014: «Динамо» Минск – 13/2, БАТЭ – 12/1; 2012: «Шахтер» – 12/2, БАТЭ – 12/1; 2009: БАТЭ – 15/1.

Напомним, в шестом туре «Ислочь» сыграет с «Шахтером».