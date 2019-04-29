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«Ислочь» набрала 12 очков в 5 турах. Это 10-й случай за 10 лет. Все команды в итоге оказывались в призерах

30.04.2019 10:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Впервые за время выступлений в высшей лиге «Ислочь» после пяти туров набрала 12 очков.

За десять последних лет зафиксировано девять случаев, когда команды после 5 стартовых туров имели в активе не менее 12 очков. Отметим, что во всех этих случаях резвые стартеры становились призерами: 2018: БАТЭ – 15 очков/1-е место, «Динамо» Минск – 13/3; 2016: БАТЭ – 13/1; 2015: БАТЭ – 15/1; 2014: «Динамо» Минск – 13/2, БАТЭ – 12/1; 2012: «Шахтер» – 12/2, БАТЭ – 12/1; 2009: БАТЭ – 15/1.

Напомним, в шестом туре «Ислочь» сыграет с «Шахтером».

 
Теги: Минск
 
 
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Впервые за время выступлений в высшей лиге «Ислочь» после пяти туров набрала 12 очков.
 
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