В Беларуси определили участников международной детской социальной программы «Футбол для дружбы»

Источник материала: Радзiма





Имена участников международной социальной программы «Футбол для дружбы» назвал Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук во время проведения «Всемирного урока Футбола и дружбы».

Сергей Ковальчук отметил, что «у нас собралась женская команда и победительницам отборочных повезло, программа «Футбол для дружбы» даёт шанс пообщаться с такими же любящим футбол сверстниками со всех уголков мира, продемонстрировать своё футбольное мастерство. Женскому футболу уже 50 лет и в нашей стране этот вид спорта динамично развивается. Надеюсь, наши участницы не только достойно представят страну в проекте, но и помогут развитию футбола в целом».

В седьмом сезоне Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы» Беларусь представят четыре юных футболиста: Метельская София и Сташкова Яна, воспитанницы футбольного клуба «Minsk Ladies», Годинская Анна и Суровцева Мелана, воспитанницы футбольного клуба ФК «Минск». В ходе отборочных испытаний также был определён юный тренер, который представит нашу страну во время финальных мероприятий в Мадриде. И в статусе юного тренера на проект отправится Суровцева Мелана

«Все участницы отбора показали хороший уровень игры, физическую подготовку, а также знания английского языка. Но были девочки, которая проявили себя в большей степени, чем остальные. С удовольствием буду работать с ними во время проекта. Думаю, что у нас есть хорошие шансы на победу» — сказал после отборочных испытаний Евгений Шпаков, который представит Беларусь на проекте в качестве взрослого тренера от Беларуси.

Отборочные испытания для желающих принять участие в программе «Футбол для дружбы» прошли на полях Белорусской федерации футбола, девочки демонстрировали как своё индивидуальное умение играть в футбол, так и слаженную командную игру. Одним из этапов отбора стало интервью участниц на английском языке, в ходе которого они рассказали почему любят играть в футбол, на какой позиции выступают, а также какая у них любимая команда и любимый игрок.

Джейми Хоучен инструктор UEFA по тренерскому образованию и массовому футболу. Принимавший участие в проведении отборочных, отметил, что «девчонкам предстоит принять участие в интереснейшем международном проекте в качестве юных послов спорта и дружбы. Уверен, что они достойно представят свою страну на «Футболе для дружбы» и станут настоящими проводниками идей равенства и взаимопонимания».

«На поле я люблю не только играть в футбол, но и разбирать тактическую составляющую матча, понимать психологию и настрой игроков на матч. Поэтому мне было очень интересно попробовать себя в качестве молодого тренера, ведь проект позволяет найти единомышленников со всего мира. Это очень крутая возможность, которую я постараюсь использовать по максимуму» — сказала после отборочных испытаний Суровцева Мелана.

Юные участники проекта «Футбол для дружбы» во время отборочных испытаний повязали Браслеты дружбы, состоящими из переплетенных нитей синего и зеленого цветов: синяя нить символизирует мирное небо, а зеленая – футбольное поле, доступное каждому.