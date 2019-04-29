БАТЭ стартует в квалификации Лиги чемпионов-2019/20 с 1-го раунда и может встретиться с «Ференцварошем»

Источник материала: Tribuna.com

БАТЭ стартует в квалификации Лиги чемпионов-2019/20 с первого квалификационного раунда. Причем в 1-м и 2-м раундах борисовчане, скорее всего, попадут в корзину сеяных, а также имеют шансы оказаться в числе сеяных и в 3-м раунде.

При этом БАТЭ не имеет шансов, как и в прошлом году, вступить в борьбу сразу со 2-го раунда. Такая возможность связана с тем, что победитель этой Лиги чемпионов может завоевать пропуску в группу в том числе и в национальном чемпионате. Тогда в квалификационной сетке произойдут сдвиги. Однако Беларусь прошлый сезон завершила в рейтинге на 27-м месте (позапрошлый — на 19-м) и сейчас не сможет претендовать на пропуск раунда.

Расклад по 1-му квалификационному раунду выглядит следующим образом.

1-й квалификационный раунд — путь чемпионов (34 команды)

18/19 июня — жеребьевка 1-го и 2-го квалификационных раундов

9/10 и 16/17 июля — матчи 1-го квалификационного раунда

Сеяные

БАТЭ (Беларусь) — 27,500

Астана (Казахстан) — 27,500

Маккаби (Тель-Авив, Израиль) — 16,000

Шериф (Молдова) — 12,250

АЕК/Аполлон/АПОЭЛ (Кипр) — 8,000/12,000/25,500

Русенборг (Норвегия) — 11,500

ХИК (Финляндия) — 9,000

Дандолк (Ирландия) — 7,000

Несеяные

Ференцварош (Венгрия) — 3,500

Нымме Калью (Эстония) — 3,500

Валюр (Исландия) — 2,750

Линфилд (Северная Ирландия) — 2,250

Торсхавн (Фареры) — 1,500

Рига (Латвия) — 1,125

Сабуртало (Грузия) — 0,950

Зета/Сутьеска/Будучност (Черногория) — 0,825/3,000/3,250

Неопределившиеся

Нью-Сэйнтс (Уэльс) — 6,000

Слован (Словакия) — 6,000

Стокгольм (Швеция) — 5,500

Рейнджерс/Селтик (Шотландия) — 5,250/31,000

Вардар/Шкендия (Македония) — 5,000/6,000

Раднички/Црвена Звезда (Сербия) — 4,450/16,750

Судува (Литва) — 4,250

Сараево/Зриньски (Босния и Герцеговина) — 4,250/5,250

Лехия/Пяст/Легия Варшава (Польша) — 3,850/3,850/24,500

Нефтчи/Карабах (Азербайджан) — 3,800/22,000

Олимпия/Марибор (Словения) — 3,750/18,500

Левски/ЦСКА/Лудогорец (Болгария) — 3,500/3,500/27,000

Университатя/Клуж/Стяуа (Румыния) — 3,190/3,500/23,000

Фламуртари/Партизан/Кукеси (Албания) — 1,500/3,000/4,750

Женесс/Расинг/Дифферданж/Прогресс/Фола Эш/Дюделанж (Люксембург) — 1,100/1,100/1,250/2,750/4,000/6,250

Арарат-Армения/Лори/Ширак/Бананц/Пюник/Алашкерт (Армения) — 1,050/1,050/1,500/1,750/3,750/4,500

Хибернианс/Валлетта (Мальта) — 2,500/4,250

Победитель предв. раунда — 2,000-4,250