ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БАТЭ стартует в квалификации Лиги чемпионов-2019/20 с 1-го раунда и может встретиться с «Ференцварошем»

30.04.2019 14:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

БАТЭ стартует в квалификации Лиги чемпионов-2019/20 с первого квалификационного раунда. Причем в 1-м и 2-м раундах борисовчане, скорее всего, попадут в корзину сеяных, а также имеют шансы оказаться в числе сеяных и в 3-м раунде.

При этом БАТЭ не имеет шансов, как и в прошлом году, вступить в борьбу сразу со 2-го раунда. Такая возможность связана с тем, что победитель этой Лиги чемпионов может завоевать пропуску в группу в том числе и в национальном чемпионате. Тогда в квалификационной сетке произойдут сдвиги. Однако Беларусь прошлый сезон завершила в рейтинге на 27-м месте (позапрошлый — на 19-м) и сейчас не сможет претендовать на пропуск раунда.

Расклад по 1-му квалификационному раунду выглядит следующим образом.

1-й квалификационный раунд — путь чемпионов (34 команды)

18/19 июня — жеребьевка 1-го и 2-го квалификационных раундов

9/10 и 16/17 июля — матчи 1-го квалификационного раунда

Сеяные

БАТЭ (Беларусь) — 27,500
Астана (Казахстан) — 27,500
Маккаби (Тель-Авив, Израиль) — 16,000
Шериф (Молдова) — 12,250
АЕК/Аполлон/АПОЭЛ (Кипр) — 8,000/12,000/25,500
Русенборг (Норвегия) — 11,500
ХИК (Финляндия) — 9,000
Дандолк (Ирландия) — 7,000 

Несеяные

Ференцварош (Венгрия) — 3,500
Нымме Калью (Эстония) — 3,500
Валюр (Исландия) — 2,750
Линфилд (Северная Ирландия) — 2,250
Торсхавн (Фареры) — 1,500
Рига (Латвия) — 1,125
Сабуртало (Грузия) — 0,950
Зета/Сутьеска/Будучност (Черногория) — 0,825/3,000/3,250

Неопределившиеся

Нью-Сэйнтс (Уэльс) — 6,000
Слован (Словакия) — 6,000
Стокгольм (Швеция) — 5,500
Рейнджерс/Селтик (Шотландия) — 5,250/31,000
Вардар/Шкендия (Македония) — 5,000/6,000
Раднички/Црвена Звезда (Сербия) — 4,450/16,750
Судува (Литва) — 4,250
Сараево/Зриньски (Босния и Герцеговина) — 4,250/5,250
Лехия/Пяст/Легия Варшава (Польша) — 3,850/3,850/24,500
Нефтчи/Карабах (Азербайджан) — 3,800/22,000
Олимпия/Марибор (Словения) — 3,750/18,500
Левски/ЦСКА/Лудогорец (Болгария) — 3,500/3,500/27,000
Университатя/Клуж/Стяуа (Румыния) — 3,190/3,500/23,000
Фламуртари/Партизан/Кукеси (Албания) — 1,500/3,000/4,750
Женесс/Расинг/Дифферданж/Прогресс/Фола Эш/Дюделанж (Люксембург) — 1,100/1,100/1,250/2,750/4,000/6,250
Арарат-Армения/Лори/Ширак/Бананц/Пюник/Алашкерт (Армения) — 1,050/1,050/1,500/1,750/3,750/4,500
Хибернианс/Валлетта (Мальта) — 2,500/4,250
Победитель предв. раунда — 2,000-4,250

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
БАТЭ стартует в квалификации Лиги чемпионов-2019/20 с первого квалификационного раунда.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Пулккинен, Хауден и еще 10 игроков получили квалификационные предложения от минского «Динамо»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика