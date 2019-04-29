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БАТЭ стартует в квалификации Лиги чемпионов-2019/20 с 1-го раунда и может встретиться с «Ференцварошем»
30.04.2019 14:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
БАТЭ стартует в квалификации Лиги чемпионов-2019/20 с первого квалификационного раунда. Причем в 1-м и 2-м раундах борисовчане, скорее всего, попадут в корзину сеяных, а также имеют шансы оказаться в числе сеяных и в 3-м раунде.
При этом БАТЭ не имеет шансов, как и в прошлом году, вступить в борьбу сразу со 2-го раунда. Такая возможность связана с тем, что победитель этой Лиги чемпионов может завоевать пропуску в группу в том числе и в национальном чемпионате. Тогда в квалификационной сетке произойдут сдвиги. Однако Беларусь прошлый сезон завершила в рейтинге на 27-м месте (позапрошлый — на 19-м) и сейчас не сможет претендовать на пропуск раунда.
Расклад по 1-му квалификационному раунду выглядит следующим образом.
1-й квалификационный раунд — путь чемпионов (34 команды)
18/19 июня — жеребьевка 1-го и 2-го квалификационных раундов
9/10 и 16/17 июля — матчи 1-го квалификационного раунда
Сеяные
БАТЭ (Беларусь) — 27,500
Несеяные
Ференцварош (Венгрия) — 3,500
Неопределившиеся
Нью-Сэйнтс (Уэльс) — 6,000
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БАТЭ стартует в квалификации Лиги чемпионов-2019/20 с 1-го раунда и может встретиться с «Ференцварошем»
БАТЭ стартует в квалификации Лиги чемпионов-2019/20 с первого квалификационного раунда.
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