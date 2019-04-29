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КДК РФС оштрафовал Гончаренко на 465 долларов за выход за пределы технической зоны

30.04.2019 18:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Глава КДК РФС Артур Григорьянц озвучил решения комитета по итогам матчей 26-го тура РПЛ.

«Краснодар» – ЦСКА. Болельщики ЦСКА многократно использовали пиротехнические изделия, за это клуб оштрафован на 125 тысяч.

Тренер «Краснодара» Мусаев и главный тренер ЦСКА Гончаренко покидали пределы технической зоны, за это каждый из них получил штраф в размере 30 тыс (465 долларов).

«Анжи» – «Ростов». Болельщики «Анжи» скандировали нецензурные выражения, клуб оштрафован на 50 тысяч рублей.

«Динамо» – «Ахмат». Болельщики «Динамо» скандировали нецензурную лексику. Штраф – 50 тысяч.

«Локомотив» – «Енисей». Семин покидал пределы технической зоны, за это он оштрафован на 30 тысяч.

 

«Спартак» – «Рубин». За использование болельщиками «Спартака» шумового устройства клуб оштрафован на 10 тыс.

Также болельщики скандировали нецензурные выражения, за это «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей.

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев покидал пределы технической зоны, за это он оштрафован на 30 тысяч.

«Уфа» – «Урал». В этом матче Сергей Брызгалов был удален за грубую игру (прыжок в ноги сопернику Дмитрию Сысуеву в борьбе за мяч).

Мы получили объяснение футболиста и фото его переписки с Сысуевым, где он неоднократно извинился. Кроме того, Сысуев подтвердил, что подкат не нанес вреда его здоровью.

Учитывая это, мы решили не применять дополнительную дисквалификацию, кроме автоматической: Брызгалов пропустит один матч», – объяснил Григорьянц.

Собери свою команду мечты из полуфиналистов Лиги чемпионов и выиграй полет в Европу!


КДК РФС оштрафовал Гончаренко на 465 долларов за выход за пределы технической зоны

 
 
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц озвучил решения комитета по итогам матчей 26-го тура РПЛ.
 
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