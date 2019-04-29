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КДК РФС оштрафовал Гончаренко на 465 долларов за выход за пределы технической зоны
30.04.2019 18:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Глава КДК РФС Артур Григорьянц озвучил решения комитета по итогам матчей 26-го тура РПЛ.
«Краснодар» – ЦСКА. Болельщики ЦСКА многократно использовали пиротехнические изделия, за это клуб оштрафован на 125 тысяч.
Тренер «Краснодара» Мусаев и главный тренер ЦСКА Гончаренко покидали пределы технической зоны, за это каждый из них получил штраф в размере 30 тыс (465 долларов).
«Анжи» – «Ростов». Болельщики «Анжи» скандировали нецензурные выражения, клуб оштрафован на 50 тысяч рублей.
Также болельщики скандировали нецензурные выражения, за это «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей.
Главный тренер
«Уфа» – «Урал». В этом матче Сергей Брызгалов был удален за грубую игру (прыжок в ноги сопернику Дмитрию Сысуеву в борьбе за мяч).
Мы получили объяснение футболиста и фото его переписки с Сысуевым, где он неоднократно извинился. Кроме того, Сысуев подтвердил, что подкат не нанес вреда его здоровью.
Учитывая это, мы решили не применять дополнительную дисквалификацию, кроме автоматической: Брызгалов пропустит один матч», – объяснил Григорьянц.
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц озвучил решения комитета по итогам матчей 26-го тура РПЛ.
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