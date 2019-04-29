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Юрген Клопп: «500 лет назад знания о футболе мне не помогли бы. Я мог быть королевским шутом, а спать на улице»

30.04.2019 19:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своем отношении к работе.

«Я себя считаю абсолютно нормальным человеком. Да, я немного лучше других разбираюсь в футболе. Это правда. Но это не делает меня особенным.

Мне просто повезло, ведь 500 лет назад эти знания не помогли бы мне. Я мог быть королевским шутом, а спать на улице.

Мне просто реально повезло, что мои сильнейшие таланты где-то пригодились. Я ценю это каждый день.

Я знаю, что тренеры по хоккею на траве работают в пять раз больше, а получают лишь четыре процента от того, что зарабатываю я. Я достаточно умен, чтобы не переоценивать это», – сказал Клопп.

Собери свою команду мечты из полуфиналистов Лиги чемпионов и выиграй полет в Европу!


Юрген Клопп: «500 лет назад знания о футболе мне не помогли бы. Я мог быть королевским шутом, а спать на улице»

 
 
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своем отношении к работе.
 
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