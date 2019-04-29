Андрей Сидоренко: «Немножко разочаровало начало матча. В третьем периоде действовали уже на контратаках, по счету»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко прокомментировал победу над венграми (3:1).

- С победой! Сегодня игра больше понравилась, чем вчера?

– Да. Сегодня была большая концентрация внимания. Старались выполнять игровое задание. Немножко разочаровало начало матча. Проспали, долго вкатывались. Все прекрасно понимали, что сопернику, чтобы продолжать борьбу, нужно выигрывать. К этому команда подготовилась. Очень терпеливо работали на протяжении всего матча. Ждали ошибки соперника и в итоге добились победы. В третьем периоде действовали уже на контратаках, по счету.

- Что общего у этой сборной Венгрии и той, которую вы разгромили в декабре 8:1?

– Добавились два-три человека. А так команда Венгрии сыграла в том же стиле. При подготовке посмотрел все ее товарищеские матчи. Венгры очень хорошо сыграли со шведами, англичанами и итальянцами. Соперник достаточно сильный. Предупреждали ребят, что венгры хорошо проводят начало матча.

- Насколько тяжело дался выбор вратаря?

– Вчера вечером собирались, обсуждали, и сегодня днем тоже. Сделали анализ, посмотрели на психологическое состояние — и решили дать сыграть Диме. Дима оправдал доверие.

- Звенья вы оставили нетронутыми. Значит, оптимальные сочетания найдены?

– Найдены, но по хочу матча я немножко все-таки тасовал тройки. Где-то хотел придать мощи, делать наложения. Не всегда это получалось. Но задействовали всех 13 нападающих.