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Андрей Сидоренко: «Немножко разочаровало начало матча. В третьем периоде действовали уже на контратаках, по счету»
30.04.2019 19:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко прокомментировал победу над венграми (3:1).
- С победой! Сегодня игра больше понравилась, чем вчера?
– Да. Сегодня была большая концентрация внимания. Старались выполнять игровое задание. Немножко разочаровало начало матча. Проспали, долго вкатывались. Все прекрасно понимали, что сопернику, чтобы продолжать борьбу, нужно выигрывать. К этому команда подготовилась. Очень терпеливо работали на протяжении всего матча. Ждали ошибки соперника и в итоге добились победы. В третьем периоде действовали уже на контратаках, по счету.
- Что общего у этой сборной Венгрии и той, которую вы разгромили в декабре 8:1?
– Добавились два-три человека. А так команда Венгрии сыграла в том же стиле. При подготовке посмотрел все ее товарищеские матчи. Венгры очень хорошо сыграли со шведами, англичанами и итальянцами. Соперник достаточно сильный. Предупреждали ребят, что венгры хорошо проводят начало матча.
- Насколько тяжело дался выбор вратаря?
– Вчера вечером собирались, обсуждали, и сегодня днем тоже. Сделали анализ, посмотрели на психологическое состояние — и решили дать сыграть Диме. Дима оправдал доверие.
- Звенья вы оставили нетронутыми. Значит, оптимальные сочетания найдены?
– Найдены, но по хочу матча я немножко все-таки тасовал тройки. Где-то хотел придать мощи, делать наложения. Не всегда это получалось. Но задействовали всех 13 нападающих.
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Андрей Сидоренко: «Немножко разочаровало начало матча. В третьем периоде действовали уже на контратаках, по счету»
Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко прокомментировал победу над венграми (3:1).
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