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Болельщики минского «Динамо» – Пилипчуку: «Уходи!», «Домой!»
30.04.2019 19:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Минское «Динамо» сыграло вничью (0:0) с «Витебском» и вылетело из Кубка Беларуси.
После финального свистка болельщики «бело-голубых» кричали в адрес главного тренера команды Романа Пилипчука «Уходи!» и «Домой!», передает корреспондент Tribuna.com.
Напомним, что Пилипчук возглавил минское «Динамо» первого февраля.
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Минское «Динамо» сыграло вничью (0:0) с «Витебском» и вылетело из Кубка Беларуси.
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