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Егор Шарангович: «Выстояли до конца и смогли выиграть: счет 3:1 достаточно уверенный»

30.04.2019 20:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий сборной Беларуси Егор Шарангович подвел итог матчу против сборной Венгрии (3:1).

– Победа у нас сегодня уже более уверенная получилась. Смогли забить три гола. Обидно, что пропустили, допустили грубую ошибку, соперник смог один гол отыграть. Выстояли до конца и смогли выиграть: счет 3:1 достаточно уверенный.

- За несколько дней до старта чемпионата мира вы сыграли товарищеский матч с Казахстаном. Помогла ли как-то та победа сегодня?

– Да, помогла. В том матче мы были постоянно догоняющими, смогли одержать победу по буллитам, она очень сплотила команду. У нас поднялся моральный дух перед чемпионатом мира. И вот сейчас мы одержали вторую победу подряд – это придает уверенности. Идем дальше.

- Многие считают, что Беларусь – главный конкурент Казахстана за путевку в элитный дивизион. Что думаете по этому поводу? Кто, кроме Беларуси, может составить конкуренцию Казахстану?

– У нас впереди еще три игры с неслабыми соперниками. И корейцы, и словенцы, и казахи могут оказать серьезное сопротивление. Легких матчей не будет. Будем играть до конца и посмотрим, каким будет итог.

- То есть, нет какого-то соперника, который сильнее?

– Нет, мы готовимся на каждую игру одинаково, выходим побеждать. Посмотрим, как будет к концу чемпионата. Если эти матчи выиграем, тогда уже соперников не будет для нас :)

 
 
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Нападающий сборной Беларуси Егор Шарангович подвел итог матчу против сборной Венгрии (3:1).
 
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