Сергей Ясинский: «Все довольно просто. Стратегия двух матчей позволяла нам сегодня сыграть от обороны, что мы, в общем, и сделали»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский прокомментировал выход команды в финал Кубка Беларуси.

«Все довольно просто. Стратегия двух матчей позволяла нам сегодня сыграть от обороны, что мы, в общем, и сделали. Не пропустили, а опасных моментов было минимум. Стопроцентных возможностей я даже сразу и не вспомню.

Единственное, домашняя победа со счетом 1:0 накаляла страсти: случайный гол, хорошо исполненный «стандарт» мог перевести игру в дополнительное время. В этом случае у хозяев был бы определенный эмоциональный перевес в игре.

Поэтому очень не хотелось пропускать на последних минутах. Тем более в конце у нас появились моменты, чтобы забить, «успокоить» соперника и успокоиться самим. Тем не менее хорошо, что хорошо кончается. Мы довольны, рады, что вернули в Витебск как минимум финал Кубка с участием нашей команды. Поэтому настроение хорошее. Будем готовиться к чемпионату и исполнять положение там», – сказал Ясинский.