ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Ясинский: «Все довольно просто. Стратегия двух матчей позволяла нам сегодня сыграть от обороны, что мы, в общем, и сделали»

30.04.2019 20:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский прокомментировал выход команды в финал Кубка Беларуси.

«Все довольно просто. Стратегия двух матчей позволяла нам сегодня сыграть от обороны, что мы, в общем, и сделали. Не пропустили, а опасных моментов было минимум. Стопроцентных возможностей я даже сразу и не вспомню.

Единственное, домашняя победа со счетом 1:0 накаляла страсти: случайный гол, хорошо исполненный «стандарт» мог перевести игру в дополнительное время. В этом случае у хозяев был бы определенный эмоциональный перевес в игре.

Поэтому очень не хотелось пропускать на последних минутах. Тем более в конце у нас появились моменты, чтобы забить, «успокоить» соперника и успокоиться самим. Тем не менее хорошо, что хорошо кончается. Мы довольны, рады, что вернули в Витебск как минимум финал Кубка с участием нашей команды. Поэтому настроение хорошее. Будем готовиться к чемпионату и исполнять положение там», – сказал Ясинский.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский прокомментировал выход команды в финал Кубка Беларуси.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Роман Пилипчук: «Хочется извиниться перед нашими болельщиками, потому что на такое безволие, как сегодня, нельзя смотреть»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика