Роман Пилипчук: «Хочется извиниться перед нашими болельщиками, потому что на такое безволие, как сегодня, нельзя смотреть»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Роман Пилипчук подвел итог матча против «Витебска» (0:0).

– Почему во втором тайме заменили Иванова и Фатаи, которые неплохо выглядели до перерыва?

– У Коли забилось бедро, и он просто не смог продолжить. Заменили не потому, что он плохо выглядел. Для нас это была потеря, потому что мы надеялись на его «стандарты». Удивило, что мы практически не зарабатываем их около штрафной. Форварды очень мало цепляются.

Не только сегодня. Поэтому и заменили Фатаи после первого тайма. Все-таки игрок такого уровня должен цепляться за мячи более качественно. При этом вместо него опять выпустили Богомольского, потому что хотим, чтобы соперник не начинал атаку. Все-таки Егор более агрессивный в отборе, ищет свободные зоны за спиной защитников. Поэтому опять его выпустили.

Прежде всего, хочется извиниться перед нашими болельщиками, потому что на такое безволие, как сегодня, нельзя смотреть. Опять не пропустили, но очень беззубо играем в атаке.

Болельщики минского «Динамо» – Пилипчуку: «Уходи! Домой!»