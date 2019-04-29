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Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире за 11 млн евро
30.04.2019 21:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий «Ювентуса»
Португалец приобрел Bugatti Voiture Noire за 11 миллионов евро. Voiture Noire считается самым дорогим автомобилем в мире.
У нее 1500 лошадиных сил, гиперкар развивает скорость до 420 километров в час.
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк.
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