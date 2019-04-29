Гущенко отбил фаната от сотрудника ОМОНа

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в ответном матче 1/2 финала Кубка Беларуси Минское «Динамо» принимало «Витебск» (0:0).

После матча один из болельщиков «Витебска» перепрыгнул через ограждение и побежал поздравлять команду с выходом в финал.

Фаната начал преследовать сотрудник ОМОНа, но вратарь гостей Дмитрий Гущенко отбил болельщика. После чего представитель правоохранительных органов пообещал вывести фаната за ограждения (отметка 0:36).

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