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Гущенко отбил фаната от сотрудника ОМОНа
30.04.2019 21:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в ответном матче 1/2 финала Кубка Беларуси Минское «Динамо» принимало «Витебск» (0:0).
После матча один из болельщиков «Витебска» перепрыгнул через ограждение и побежал поздравлять команду с выходом в финал.
Фаната начал преследовать сотрудник ОМОНа, но вратарь гостей Дмитрий Гущенко отбил болельщика. После чего представитель правоохранительных органов пообещал вывести фаната за ограждения (отметка 0:36).
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Сегодня в ответном матче 1/2 финала Кубка Беларуси Минское «Динамо» принимало «Витебск» (0:0).
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