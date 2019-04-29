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Дьяков повздорил с болельщиками после вылета из Кубка

30.04.2019 22:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня минское «Динамо» вылетело из Кубка Беларуси, сыграв вничью с «Витебском» (0:0).

После матча у защитника «бело-голубых» Виталия Дьякова произошел конфликт с фанатами клуба.

– Мне ты не нравишься, ясно?

– Не нравится – не ходи!

– Сам не ходи! Ты хочешь поговорить?

– Иди, поговорим! Давай, ###! 

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 Отметка (1:25)

Минский динамовец распустил руки со своим же – нормально ли это?

Ходасевич о конфликте Дьякова и Олехновича: «Вы, белорусские футболисты, должны показывать свой характер. Вас дома начинают пинать! Ну вы что?»

 
Теги: Витебск
 
 
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Сегодня минское «Динамо» вылетело из Кубка Беларуси, сыграв вничью с «Витебском» (0:0).
 
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