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Дьяков повздорил с болельщиками после вылета из Кубка
30.04.2019 22:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня минское «Динамо» вылетело из Кубка Беларуси, сыграв вничью с «Витебском» (0:0).
После матча у защитника «бело-голубых» Виталия Дьякова произошел конфликт с фанатами клуба.
– Мне ты не нравишься, ясно?
– Не нравится – не ходи!
– Сам не ходи! Ты хочешь поговорить?
– Иди, поговорим! Давай, ###!
Отметка (1:25)
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Сегодня минское «Динамо» вылетело из Кубка Беларуси, сыграв вничью с «Витебском» (0:0).
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