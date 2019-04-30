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Родион Сямук: «Два дня после игры с брестским «Динамо» была легкая эйфория. Даже от тех, с кем учился, получил поздравление»

30.04.2019 23:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Вратарь «Славии» Родион Сямук рассказал о своей игре против брестского «Динамо».

Брест играет ярче всех в лиге, но не может победить новичков лиги. Объясняем, в чем дело

- Родион, прими поздравления с великолепной игрой с «Динамо» Брест. Наши болельщики в восторге! Утром проснулся героем? Много месседжей получил?

– Спасибо за поздравления. Приятно. Ночью практически не спал. Много мыслей «крутилось» в голове. Уснул с рассветом. Два дня после игры была легкая эйфория. Звонили друзья, знакомые. Даже от тех, с кем учился, получил поздравление. Много писали теплых слов в разных социальных сетях.

- Тебя в этой встрече признали лучшим в составе «Славии», а по итогам 5 тура – ты вошел в символическую сборную. Что думаешь по этому поводу?

– Приятно. Не буду скрывать, есть за что (прим.: смеется). Тут дело случая. В каждом туре кто-то попадает.

- Ребята в раздевалке по этому поводу не шутили?

– Нет. Подошли, показали. Обошлось без оригинальных поздравлений. Это уже история. Готовимся к следующей игре.

- Михаил Алексеевич (прим.: Мартинович, главный тренер) на послематчевой пресс-конференции сказал, что ты сам попросил выйти в стартовом составе. Были у тебя особые предчувствия, или какие-то другие мотивы заставили тебя пойти на это. Кстати, среди всех футболистов, вышедших на поле, ты вроде лишь один имеешь брестскую прописку.

– Сказал Алексеевичу, что просто хочу играть в Бресте, дома. Спасибо ему, что принял такое решение. Вроде, я не подвел. Знал, что на трибунах будут родственники, много знакомых. Да и в Бресте сейчас на футболе уникальная атмосфера. Приятно выходить на поле. Перед стартовым свистком судьи «перемигнулись» с капитаном (прим.: Игорем Воронковым). Без слов поняли друг друга. Играем в Европе (прим.: смеется), – сказал Сямук.

Напомним, что «Динамо» Брест сыграло вничью со «Славией» (0:0).

 
Теги: Брест
 
 
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