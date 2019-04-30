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Кубок Стэнли. «Коламбус» примет «Бостон», «Колорадо» против «Сан-Хосе»

30.04.2019 23:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

НХЛ

Кубок Стэнли

Второй раунд

Третьи матчи

Коламбус – Бостон 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Дата проведения
1 мая, 02.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 18 Дженнер (Харрингтон, Нэш)
2:0 – 32 Дюшен (Фолиньо, Эткинсон)
2:1 – 39 Дебраск (Кульман, Крейчи)

Счет в серии: 1-1

Колорадо – Сан-Хосе 0:2 (1 период)
Дата проведения
1 мая, 05.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 15 Кутюр (Нюквист, Майер)
0:2 – 18 Майер ()

Счет в серии: 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

Статистика НХЛ

Статистика Кубка Стэнли

 
 
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НХЛ Кубок Стэнли Второй раунд Третьи матчи Счет в серии: 1-1 Счет в серии: 1-1 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
 
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