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Кубок Стэнли. «Коламбус» примет «Бостон», «Колорадо» против «Сан-Хосе»
30.04.2019 23:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
НХЛ
Кубок Стэнли
Второй раунд
Третьи матчи
Счет в серии: 1-1
Счет в серии: 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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НХЛ Кубок Стэнли Второй раунд Третьи матчи Счет в серии: 1-1 Счет в серии: 1-1 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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