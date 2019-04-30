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Игорь Шитов: «Я бы хотел, чтобы вся команда услышала критику, чтобы они чуть-чуть собрались, спустились с небес на землю и понимали, в каком клубе находятся»

30.04.2019 23:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник минского «Динамо» Игорь Шитов подвел итог матча против «Витебска» (0:0).

- Кому как не капитану отвечать за результат в матче… Что скажешь по игре?

– Сказать, что мы не хотели выиграть, не могу. Конечно, выходили на поле максимально нацеленные на результат, понимали, что проиграли игру на выезде, что надо полностью выложиться сегодня, забивать здесь. Второго шанса что-то исправить уже не будет.

Но одного желания недостаточно, нужно было свои морально-волевые качества включать, причем каждому футболисту. Плюс сказалось физическое состояние. Когда не готов физически, тогда ничего и не получается: ни момент создать, ни пас точный отдать. Каждый должен в себе покопаться, разобраться, в чем причина, и двигаться дальше. Сделать выводы, для того, чтобы прибавлять уже в каждой последующей игре.

- Проиграли в первом матче, сегодня нужно было выходить и выкладываться по полной. Какой был настрой перед игрой?

– Мы понимали, что сегодня бой будет, конечно, с оглядкой назад, потому что пропустили гол в прошлом матче. Тяжело давалась игра, и забить в ней трудно было. Наверное, не хватило остроты, не брал никто на себя инициативу, как нам хотелось бы, поэтому так и получилось, что сегодня практически без моментов.

Я очень надеюсь, что выводы будут сделаны, все ошибки учтены. Да, обидно, конечно. Будем настраиваться на чемпионат и вкладывать все силы туда. Будем стараться в каждой игре добывать очки.

- О чем говорили с болельщиками после матча?

– Они высказали все, что о нас думают. Очень полезно иногда о себе и критику послушать, тем более, когда это по существу. Я бы хотел, чтобы и вся команда это услышала, чтобы они чуть-чуть собрались, спустились с небес на землю и понимали, в каком клубе находятся. Так что, все справедливо.

 
Теги: Витебск
 
 
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