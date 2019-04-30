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НБА. Плей-офф. 2-й раунд. «Милуоки» примет «Бостон», «Голден Стэйт» – «Хьюстон»
30.04.2019 22:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в рамках 2-го раунда плей-офф НБА пройдут два матча.
«Милуоки» попытается отыграться за поражение в 1-м матче серии с «Бостоном» (0-1). «Голден Стэйт» примет на своей площадке «Хьюстон» (1-0).
НБА
Плей-офф
Второй раунд
«Бостон» ведет в серии – 1-0
«Голден Стэйт» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках 2-го раунда плей-офф НБА пройдут два матча.
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