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НБА. Плей-офф. 2-й раунд. «Милуоки» примет «Бостон», «Голден Стэйт» – «Хьюстон»

30.04.2019 22:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках 2-го раунда плей-офф НБА пройдут два матча.

«Милуоки» попытается отыграться за поражение в 1-м матче серии с «Бостоном» (0-1). «Голден Стэйт» примет на своей площадке «Хьюстон» (1-0).

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Милуоки – Бостон 123:102 (25:30, 34:25, 39:18, 25:29)
Дата проведения
1 мая, 03.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

«Бостон» ведет в серии – 1-0

Голден Стэйт – Хьюстон 17:8 (1 четверть)
Дата проведения
1 мая, 05.30, «Oracle Arena»
Онлайн матча

«Голден Стэйт» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Сегодня в рамках 2-го раунда плей-офф НБА пройдут два матча.
 
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