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«Аякс» – третий после «Реала» и «Баварии» клуб, одержавший 3 гостевые победы в плей-офф в одном розыгрыше ЛЧ
01.05.2019 00:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Аякс» обыграл
Эта победа стала для амстердамцев третьей в гостях в плей-офф нынешней ЛЧ – ранее «Аякс» в 1/8 финала в Мадриде победил «Реал» (4:1), а в 1/4 финала –
Ранее это удалось «Баварии» в сезоне-2012/13 и
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«Аякс» – третий после «Реала» и «Баварии» клуб, одержавший 3 гостевые победы в плей-офф в одном розыгрыше ЛЧ
«Аякс» обыграл «Тоттенхэм» в гостях в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (1:0).
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