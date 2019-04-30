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«Аякс» – третий после «Реала» и «Баварии» клуб, одержавший 3 гостевые победы в плей-офф в одном розыгрыше ЛЧ

01.05.2019 00:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Аякс» обыграл «Тоттенхэм» в гостях в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (1:0).

Эта победа стала для амстердамцев третьей в гостях в плей-офф нынешней ЛЧ – ранее «Аякс» в 1/8 финала в Мадриде победил «Реал» (4:1), а в 1/4 финала – «Ювентус» в Турине (2:1).

«Аякс» стал всего третьей командой, которая в одном розыгрыше ЛЧ одержала победы во всех трех гостевых матчах плей-офф.

Ранее это удалось «Баварии» в сезоне-2012/13 и «Реалу» в сезоне-2017/18. В обоих случаях команды в итоге становились победителями турнира.

 
 
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«Аякс» обыграл «Тоттенхэм» в гостях в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (1:0).
 
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