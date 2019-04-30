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Николай Вайтюховский: «Если бы финал Кубка в Витебске прошел без нашей команды, это был бы не такой большой праздник для города»

01.05.2019 09:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Директор «Витебска» Николай Вайтюховский поделился эмоциями после выхода клуба в финал Кубка Беларуси.

«Второй тайм, конечно, тянулся очень долго. Услышал финальный свисток, и будто что-то с плеч свалилось. Скучная игра? Она могла бы быть и в пять раз хуже… Понимаете, если бы финал Кубка в Витебске прошел без нашей команды, это был бы не такой большой праздник для города. Мы же смогли сделать так, что это будет настоящее событие в жизни Витебска. Тем более финал – один матч, в котором может произойти все, что угодно. Мы уважаем всех соперников, но в одной конкретной встрече наша команда может обыграть любого.

После матча со «Слуцком» сказал ребятам: «Нам нужно пройти «Динамо» и привезти в город финал с нашим участием. Если сделаем это – болельщики простят неудачи на старте чемпионата». Все-таки у нас хорошая команда, дружная. Может быть, особо не хватаем звезд с неба, но мы способны решать любые задачи. Выход в финал должен хорошо сказаться и на матчах чемпионата», – сказал Вайтюховский.

«Рад, что прошли эту «Белшину». Ни одного момента, ни одной желтой карточки – вот как «Динамо» рвалось в финал Кубка

 
Теги: Витебск
 
 
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Директор «Витебска» Николай Вайтюховский поделился эмоциями после выхода клуба в финал Кубка Беларуси.
 
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