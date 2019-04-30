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Антон Матвеенко: «Рад, что прошли эту «Белшину». Ой, блин, «Динамо». Видишь, оговорка по Фрейду»

01.05.2019 09:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Витебска» Антон Матвеенко прокомментировал выход в финал Кубка Беларуси.

«Рад, что прошли эту «Белшину». Ой, блин, «Динамо». Видишь, оговорка по Фрейду :). А так все здорово, в раздевалку зашел директор клуба. Спросил у него: «Когда будут премиальные за проход «Локомотива» :). Если серьезно, все были очень рады! Все-таки у нас пока не все ладилось в чемпионате. Видно, тренерский штаб сделал ставку на Кубок. Ничего, думаю, еще наверстаем. Команды, которые сейчас выше нас в таблице, наверняка расслабились. Как говорится, кошка чувствует, кто ее мясо ест :).

У нас был план – не дать соперникам создать опасность у наших ворот. Он полностью сработал. Вот если бы пропустили, ты бы увидел наши тыщь-фыщь атаки :). Если серьезно, у нас было несколько голевых возможностей, но не довели их до завершения», – сказал Матвеенко.

Напомним, ранее в бобруйском клубе руководили нынешний спортивный директор минского «Динамо» Виталий Булыга и его товарищ Сергей Новиков.

«Рад, что прошли эту «Белшину». Ни одного момента, ни одной желтой карточки – вот как «Динамо» рвалось в финал Кубка

 
Теги: Витебск
 
 
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Полузащитник «Витебска» Антон Матвеенко прокомментировал выход в финал Кубка Беларуси.
 
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