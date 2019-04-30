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Антон Матвеенко: «Рад, что прошли эту «Белшину». Ой, блин, «Динамо». Видишь, оговорка по Фрейду»
01.05.2019 09:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник
«Рад, что прошли эту «Белшину». Ой, блин,
У нас был план – не дать соперникам создать опасность у наших ворот. Он полностью сработал. Вот если бы пропустили, ты бы увидел наши тыщь-фыщь атаки :). Если серьезно, у нас было несколько голевых возможностей, но не довели их до завершения», – сказал Матвеенко.
Напомним, ранее в бобруйском клубе руководили нынешний спортивный директор минского «Динамо» Виталий Булыга и его товарищ Сергей Новиков.
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