Антон Матвеенко: «Рад, что прошли эту «Белшину». Ой, блин, «Динамо». Видишь, оговорка по Фрейду»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник Антон Матвеенко прокомментировал выход в финал Кубка Беларуси.

«Рад, что прошли эту «Белшину». Ой, блин, . Видишь, оговорка по Фрейду :). А так все здорово, в раздевалку зашел директор клуба. Спросил у него: «Когда будут премиальные за проход «Локомотива» :). Если серьезно, все были очень рады! Все-таки у нас пока не все ладилось в чемпионате. Видно, тренерский штаб сделал ставку на . Ничего, думаю, еще наверстаем. Команды, которые сейчас выше нас в таблице, наверняка расслабились. Как говорится, кошка чувствует, кто ее мясо ест :).

У нас был план – не дать соперникам создать опасность у наших ворот. Он полностью сработал. Вот если бы пропустили, ты бы увидел наши тыщь-фыщь атаки :). Если серьезно, у нас было несколько голевых возможностей, но не довели их до завершения», – сказал Матвеенко.

Напомним, ранее в бобруйском клубе руководили нынешний спортивный директор минского «Динамо» Виталий Булыга и его товарищ Сергей Новиков.

«Рад, что прошли эту «Белшину». Ни одного момента, ни одной желтой карточки – вот как «Динамо» рвалось в финал Кубка