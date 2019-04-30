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Олег Карамушка: «Не думаю, что игра с минским «Динамо» была для «Витебска» сложной»
01.05.2019 09:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник «Витебска» Олег Карамушка оценил игру команды в матче с минским
«Мы не играли чисто на 0:0, но нас устраивал темп матча, поэтому ждали своего шанса в атаке. На мой взгляд, поле было сухим, поэтому мяч ходил медленно. Это играло нам на руку – мы успевали перестраиваться. В принципе, все прошло спокойно. Не думаю, что игра с «Динамо» была для нас сложной.
Была скучная игра? Очень! Даже спорить не буду. Просто здесь была игра тактик. Тем более чтобы футбол был не скучным, нужна атмосфера: болельщики на трибунах, политое поле с коротким газоном. Плюс для обеих команд был важен результат. Согласитесь, нередко решающие матчи чемпионатов мира и Европы получаются скучными. Здесь идет кубковая стратегия: выиграл – пошел дальше, – сказал Карамушка.
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Защитник «Витебска» Олег Карамушка оценил игру команды в матче с минским «Динамо» (0:0, 1:0 – первая встреча) за выход в финал Кубка Беларуси.
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