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ЧМ-2019. Дивизион 1А. Казахстан сыграет с Литвой
01.05.2019 10:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В Казахстане продолжается чемпионат мира в дивизионе 1А.
Две лучшие команды турнира на следующий год сыграют в элитном дивизионе, одна худшая отправится в дивизион 1В.
ЧМ-2019
Дивизион 1А
2-й тур
Положение команд: Южная Корея – 6 (2), Беларусь – 6 (2), Казахстан – 3 (1), Словения – 0 (2), Литва – 0 (1), Венгрия – 0 (2)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В Казахстане продолжается чемпионат мира в дивизионе 1А.
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