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ЧМ-2019. Дивизион 1А. Казахстан сыграет с Литвой

01.05.2019 10:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В Казахстане продолжается чемпионат мира в дивизионе 1А. 

Две лучшие команды турнира на следующий год сыграют в элитном дивизионе, одна худшая отправится в дивизион 1В. 

ЧМ-2019

Дивизион 1А

2-й тур

Казахстан – Литва
Дата проведения
1 мая, 13.30
Онлайн матча Видео

 

Положение команд: Южная Корея – 6 (2), Беларусь – 6 (2), Казахстан – 3 (1), Словения – 0 (2), Литва – 0 (1), Венгрия – 0 (2)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское. 

Календарь ЧМ-2019 (первый дивизион)

Таблица ЧМ-2019 (первый дивизион)

 
 
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В Казахстане продолжается чемпионат мира в дивизионе 1А.
 
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