Андрей Сидоренко: «Что мы за нация, если критикуем свою сборную накануне важного турнира?»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко в интервью пресс-службе ФХБ оценил старт команды на ЧМ-2019 в Нур-Султане.

– Что скажете об уровне чемпионата в дивизионе 1?

– Что он действительно высок. Мне есть с чем сравнивать: в середине 2000-х, когда возглавлял сборную Польши, доводилось пересекаться и с венграми, и со словенцами. Сейчас и те, и другие безусловно сделали несколько шагов вперед.

– Два матча, две победы, разница шайб 7:4… Как будто пока все идет неплохо, на чем акцентируете внимание команды в условный выходной?

– Прежде всего нужно восстановить ребят, хорошо подготовиться физически и психологически. Завтра нас ожидает тяжелый матч против мощного и сбалансированного соперника, имеющего в арсенале таких мастеровитых форвардов как Копитар, Саболич.

– Как полагаете, почему при этом словенцы подходят ко встрече с нами с нулем побед?

– Для меня это тоже сюрприз, как минимум одну они честно заслужили. Возможно, где-то просто не повезло. Но то, что словенцы умеют играть, несомненно.

– Главное достижение первых дней, помимо собственно двух побед?

– Вот они-то и есть главное достижение. Чемпионат мира – не тот турнир, на котором можно рассчитывать, что все для тебя пройдет гладко. Особенно когда играешь два дня подряд. Здесь на авансцену часто выходит даже не уровень мастерства, а морально-волевые качества. Проходных матчей нет. Вообще, в дивизионе 1 выступать, возможно, даже сложнее, чем в элите. Во втором случае одна-две победы, которые страхуют от невылета, уже подспудно соблазняют чуть расслабиться. Здесь такое не пройдет.

– История встреч словенцев и белорусов в последние годы довольно богатая. И не всегда приятная для белорусской сборной…

– Да, у словенцев почти неизменно присутствует яркий лидер, или даже несколько — тот же Копитар. И состав более или менее стабильный и сыгранный. У нас же ростер за последние годы заметно обновился. Тем интереснее, как наши ребята в четверг сумеют справиться.

– Как относитесь к критике в свой адрес, периодически звучащей от некоторых отечественных специалистов?

– Хочу задать им встречный вопрос: что мы за нация, если критикуем свою сборную накануне важного турнира? Именно тогда, когда нужно объединиться ради общей цели. Посмотрите, как здесь себя ведут словенцы. Да те же венгры: вчера после проигранного нам матча игроки и болельщики вместе пели гимн. А мы что? Невозможное возможно только если мы едины. Представьте, как себя должна чувствовать команда, которую из их же дома поливают?

Понятно, это ни в коей мере не касается наших болельщиков, которые приехали поддержать нас в Казахстан. Им – огромное спасибо. Мы их слышим и чувствуем поддержку, – сказал Сидоренко.