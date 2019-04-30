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У Касильяса случился инфаркт на тренировке «Порту»
01.05.2019 17:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
У вратаря «Порту» Икера Касильяса случился инфаркт миокарда на базе команды прямо во время тренировки.
Испанский голкипер был госпитализирован, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.
На тренировочном занятии футболист почувствовал себя плохо. Он больше не выйдет на поле в текущем сезоне.
Касильясу, который выступает за «Порту» с 2015 года после перехода из «Реала», 20 мая исполнится 38 лет.
Его контракт с португальской командой рассчитан еще на один сезон.
В нынешнем сезоне Икер провел в чемпионате Португалии 31 матч (пропустил 19 мячей). В Лиге чемпионов он принял участие в 10 матчах (15 пропущенных мячей) и помог «Порту» дойти до 1/4 финала.
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У вратаря «Порту» Икера Касильяса случился инфаркт миокарда на базе команды прямо во время тренировки.
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