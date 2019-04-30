У Касильяса случился инфаркт на тренировке «Порту»

Источник материала: Tribuna.com

У вратаря «Порту» Икера Касильяса случился инфаркт миокарда на базе команды прямо во время тренировки.

Испанский голкипер был госпитализирован, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

На тренировочном занятии футболист почувствовал себя плохо. Он больше не выйдет на поле в текущем сезоне.

Касильясу, который выступает за «Порту» с 2015 года после перехода из «Реала», 20 мая исполнится 38 лет.

Его контракт с португальской командой рассчитан еще на один сезон.

В нынешнем сезоне Икер провел в чемпионате Португалии 31 матч (пропустил 19 мячей). В Лиге чемпионов он принял участие в 10 матчах (15 пропущенных мячей) и помог «Порту» дойти до 1/4 финала.