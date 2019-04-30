Александр Грановский: «Требования Дулуба не совпали с привычным режимом работы БАТЭ»

Источник материала: Tribuna.com

Украинский специалист Александр Грановский поделился мыслями о причине увольнения тренерского штаба Олега Дулуба из БАТЭ.

- Ваша версия того, что случилось со штабом Дулуба в БАТЭ? Причина неожиданного увольнения — поражение от брестского Динамо 2:3 в финале Кубка?

– Нет. Тем более что мы проиграли Бресту еще и Суперкубок. Но это никого не шокировало, потому что эти соревнования для клуба не являются приоритетными. Настроить футболистов на эти игры довольно сложно. Если проанализировать историю, можно обнаружить одну тенденцию: БАТЭ постоянно выигрывает чемпионат, а Динамо обычно забирает Кубок.

- Тогда в чем проблема, если в чемпионате Дулуб начал с восьми побед кряду?!

– На момент увольнения тренера команда шла на первом месте с очень солидным отрывом. Сначала было 11 очков, потом — семь. Но дело в том, что БАТЭ — клуб-семья. Мы были там чужими. При том, что мы шли первыми, команда реально бежала, и было четкое понимание того, что делать перед еврокубками. Но пойти дальше нам не дали. Редкий случай, когда убирают тренера, который взял 25 очков из 30 возможных, проиграв один-единственный матч.

- Зачем тогда было брать Дулуба на работу?

– Тайна века. Я спрашивал у знающих людей. Ответа нет. Убрали не по спортивным принципам.

- Он, вообще, понимал, к чему дело идет?

– Он первым понял. После проигрыша в Кубке мы возвращались из Минска после матча с «Динамо», где выиграли 1:0. И он внезапно сказал: «Сегодня могла сложиться ситуация, при которой нас в клубе уже не было бы».

Мы с Васей Хомутовским не могли поверить в реальность этих слов: «Как? С чего вдруг?» Но Анатольич все понимал и все предвидел.

- Отношения в коллективе при вас были нормальные?

– Неплохие. Но есть одна особенность. В БАТЭ создана система преемственности: новым главным тренером всегда становился помощник старого.

Игроки привыкли к сложившемуся за годы режиму работы. С приходом Дулуба преемственность была нарушена. Пришел другой тренер со своим уставом. Его требования не совпали с привычным режимом работы.

- Как можно оценить уровень чемпионата Беларуси?

– Конкретно БАТЭ в Украине боролся бы за зону Лиги Европы, – сказал Грановский.