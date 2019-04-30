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«Витебск» станет третьей командой от Беларуси в квалификации Лиги Европы

01.05.2019 21:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Стали известны финалисты Кубка Беларуси сезона 2018/19 – ими стали «Шахтер» и «Витебск».

Отметим, что «Витебск» обеспечил себе участие в еврокубках в этом году.

Если витебская команды выиграет финал Кубка, то сыграет во 2-м раунде квалификации Лиги Европы. Если финал выиграет «Шахтер», то «Витебск» сыграет с 1-го квалификационного раунда ЛЕ, как команда, занявшая 4-е место чемпионата в прошлом сезоне.

 

 
Теги: Витебск
 
 
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Стали известны финалисты Кубка Беларуси сезона 2018/19 – ими стали «Шахтер» и «Витебск».
 
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