«Витебск» станет третьей командой от Беларуси в квалификации Лиги Европы

Источник материала: Tribuna.com

Стали известны финалисты Кубка Беларуси сезона 2018/19 – ими стали «Шахтер» и «Витебск».

Отметим, что «Витебск» обеспечил себе участие в еврокубках в этом году.

Если витебская команды выиграет финал Кубка, то сыграет во 2-м раунде квалификации Лиги Европы. Если финал выиграет «Шахтер», то «Витебск» сыграет с 1-го квалификационного раунда ЛЕ, как команда, занявшая 4-е место чемпионата в прошлом сезоне.