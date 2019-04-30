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В финале Кубка Белаурси 26 мая сыграют «Витебск» и «Шахтер»
01.05.2019 21:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Витебск» и «Шахтер» вышли в финал Кубка Беларуси 2018/19.
В полуфинале «Витебск» прошел минское «Динамо» (1:0, 0:0), «Шахтер» оказался сильнее «Ислочи» (2:2, 3:2 Д.В.).
Финал Кубка состоится 26 мая в Витебске.
Отметим, что витебский «Локомотив-96» побеждал в Кубке Беларуси в 1998 году, «Шахтер» выигрывал Кубок дважды – в 2004 и 2014 годах.
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«Витебск» и «Шахтер» вышли в финал Кубка Беларуси 2018/19.
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