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Виталий Жуковский: «Это было прекрасное путешествие к финалу Кубка»
01.05.2019 21:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский прокомментировал игру своей команды в ответном полуфинальном матче Кубка Беларуси с «Шахтером» (2:4).
– Полуфинальная серия равная. К сожалению, нам повезло меньше. Команды подарили всем болельщикам белорусского футбола хорошие матчи.
Это было прекрасное путешествие к финалу Кубка, хоть и короткое.
Ментально мы могли победить, но где-то, может, наши ребята мене опытные и допустили ошибки. Но могу их только поддержать, все отработали хорошо. Они молодцы, я командой доволен», – цтирует Жуковского
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский прокомментировал игру своей команды в ответном полуфинальном матче Кубка Беларуси с «Шахтером» (2:4).
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