Виталий Жуковский: «Это было прекрасное путешествие к финалу Кубка»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский прокомментировал игру своей команды в ответном полуфинальном матче Кубка Беларуси с «Шахтером» (2:4).

– Полуфинальная серия равная. К сожалению, нам повезло меньше. Команды подарили всем болельщикам белорусского футбола хорошие матчи.

Это было прекрасное путешествие к финалу Кубка, хоть и короткое.

Ментально мы могли победить, но где-то, может, наши ребята мене опытные и допустили ошибки. Но могу их только поддержать, все отработали хорошо. Они молодцы, я командой доволен», – цтирует Жуковского football.by со ссылкой на «Беларусь 5».