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Полузащитники «Шахтера» Бакай и Сзоке пропустят финал Кубка Беларуси из-за перебора желтых карточек

01.05.2019 22:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитники «Шахтера» Элис Бакай и Юлиус Сзоке пропустят финал Кубка Беларуси с «Витебском» из-за перебора желтых карточек.

Оба футболиста получили предупреждения в ответном полуфинальном поединке с «Ислочью» (4:2 ДВ). Отметим, что в составе «Витебска» дисквалифицированных игроков нет.

Финал Кубка Беларуси пройдет в Витебске 26 мая.

 
Теги: Витебск
 
 
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Полузащитники «Шахтера» Элис Бакай и Юлиус Сзоке пропустят финал Кубка Беларуси с «Витебском» из-за перебора желтых карточек.
 
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