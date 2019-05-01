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Полузащитники «Шахтера» Бакай и Сзоке пропустят финал Кубка Беларуси из-за перебора желтых карточек
01.05.2019 22:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитники «Шахтера» Элис Бакай и Юлиус Сзоке пропустят финал Кубка Беларуси с «Витебском» из-за перебора желтых карточек.
Оба футболиста получили предупреждения в ответном полуфинальном поединке с «Ислочью» (4:2 ДВ). Отметим, что в составе «Витебска» дисквалифицированных игроков нет.
Финал Кубка Беларуси пройдет в Витебске 26 мая.
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Полузащитники «Шахтера» Элис Бакай и Юлиус Сзоке пропустят финал Кубка Беларуси с «Витебском» из-за перебора желтых карточек.
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