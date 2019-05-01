Сергей Ташуев: «О чем говорил с судьей? Сказал ему, что я давление на него оказываю, работаю»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев прокомментировал выход в финал Кубка Беларуси.

– Типичный кубковый матч с эмоциями. Агрессивный футбол. Мы старались владеть мячом, создавать моменты. Соперник ожидал от нас ошибок, оказывал давление. Допустили две ошибки в центральной зоне обороны в первом тайме, ошиблись при ауте. Мы его наигрывали буквально вчера на тренировке, моделировали, но ошиблись. Во втором тайме давления соперника практически не было. Поэтому доволен ребятами, они до конца не отходили от плана на игру. Им было сказано, что ни в коем случае не надо держать в уме счет 2:2, следует играть на победу. Мы до последнего атаковали, чтобы забить. Моментов было очень много, один на один выходили, как только не выходили, но не забили. Но, в любом случае, побеждает тот, кто сильнее. А мы сегодня были сильнее.

- Что с Бакаем?

– Ему ударили по голове коленом. Игрок очень грубый, Баланович (Смеется). Тот зацепил его когда он лежал. Врачи смотрят, я думаю, там ничего особенного нету. Немножко голову встряхнули, это полезно.

- На 34-й минуте к вам подошел судья. О чем вы говорили?

– Работали. Он свою работу выполнял, я — свою. Хотя я ему сам сказал, что я давление на него оказываю, работаю.

- Будет ли плюсом, что в понедельник матч будет с той же «Ислочью»?

– Будем, конечно, анализировать, но тем, кто отыграл сегодня 120 минут, будет очень тяжело. Хотя пяти дней на восстановление вполне достаточно. Будем думать, будем смотреть. У нас уже будет третий матч в этом году, вроде уже все знаем, а все равно нюансы будем учитывать. Будет новая игра, новый футбол, – сказал Ташуев.