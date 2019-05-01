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Эрнесто Вальверде: «Интрига еще жива. Мы вылетали из ЛЧ, имея преимущество в три гола»
02.05.2019 01:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы над
В первом матче 1/4 финала каталонцы дома разгромили римлян со сетом 4:1, но в ответной встрече уступили 0:3.
«Это отличный результат против очень сильной команды. Мы внесли небольшие изменения в перерыве, и они сработали во второй половине встречи.
Никогда не думаю о счете. Ничья 1:1 тоже может быть хорошим результатом – все зависит от хода матча.
В сегодняшней игре нужно было сражаться, и мы победили. Нам пришлось попотеть, чтобы не пропустить.
«Ливерпуль» – классная команда. Впереди 90 минут игры, и мы знаем, что нас ждет.
В прошлом сезоне мы вылетели в четвертьфинале, имея преимущество в три гола. Так что интрига еще жива, и «Ливерпуль» усложнит нам жизнь», – сказал тренер.
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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы над «Ливерпулем» (3:0) в первом полуфинале Лиги чемпионов вспомнил про вылет в прошлом сезоне от «Ромы».
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