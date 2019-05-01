ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эрнесто Вальверде: «Интрига еще жива. Мы вылетали из ЛЧ, имея преимущество в три гола»

02.05.2019 01:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы над «Ливерпулем» (3:0) в первом полуфинале Лиги чемпионов вспомнил про вылет в прошлом сезоне от «Ромы».

В первом матче 1/4 финала каталонцы дома разгромили римлян со сетом 4:1, но в ответной встрече уступили 0:3.

«Это отличный результат против очень сильной команды. Мы внесли небольшие изменения в перерыве, и они сработали во второй половине встречи.

Никогда не думаю о счете. Ничья 1:1 тоже может быть хорошим результатом – все зависит от хода матча.

В сегодняшней игре нужно было сражаться, и мы победили. Нам пришлось попотеть, чтобы не пропустить.

«Ливерпуль» – классная команда. Впереди 90 минут игры, и мы знаем, что нас ждет.

В прошлом сезоне мы вылетели в четвертьфинале, имея преимущество в три гола. Так что интрига еще жива, и «Ливерпуль» усложнит нам жизнь», – сказал тренер.

«Барса» – лучшая, но давайте похвалим и «Ливерпуль». Он больше владел мячом, чаще бил и все равно получилось 0:3

В первом тайме могло быть два пенальти. Сначала упал Мане, затем Матип коснулся мяча рукой

Суарес забил Алиссону (и отпраздновал гол бывшей команде). Его первый мяч в этой ЛЧ

 
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы над «Ливерпулем» (3:0) в первом полуфинале Лиги чемпионов вспомнил про вылет в прошлом сезоне от «Ромы».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Эрнесто Вальверде: «Месси внушает страх соперникам. Он не перестает удивлять»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика