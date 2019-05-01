Эрнесто Вальверде: «Интрига еще жива. Мы вылетали из ЛЧ, имея преимущество в три гола»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы над (3:0) в первом полуфинале Лиги чемпионов вспомнил про вылет в прошлом сезоне от «Ромы».

В первом матче 1/4 финала каталонцы дома разгромили римлян со сетом 4:1, но в ответной встрече уступили 0:3.

«Это отличный результат против очень сильной команды. Мы внесли небольшие изменения в перерыве, и они сработали во второй половине встречи.

Никогда не думаю о счете. Ничья 1:1 тоже может быть хорошим результатом – все зависит от хода матча.

В сегодняшней игре нужно было сражаться, и мы победили. Нам пришлось попотеть, чтобы не пропустить.

«Ливерпуль» – классная команда. Впереди 90 минут игры, и мы знаем, что нас ждет.

В прошлом сезоне мы вылетели в четвертьфинале, имея преимущество в три гола. Так что интрига еще жива, и «Ливерпуль» усложнит нам жизнь», – сказал тренер.

«Барса» – лучшая, но давайте похвалим и «Ливерпуль». Он больше владел мячом, чаще бил и все равно получилось 0:3

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