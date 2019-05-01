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Эрнесто Вальверде: «Месси внушает страх соперникам. Он не перестает удивлять»

02.05.2019 01:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде оценил игру форварда Лионеля Месси, забившего 600-й гол за клуб в ворота «Ливерпуля» (3:0) в первом полуфинале Лиги чемпионов.

«Мы знаем, на что способен Месси, но он не перестает нас удивлять. Он наш капитан, тот футболист, который устанавливает и меняет ритм игры.

Он снова решил исход матча и подтолкнул нас к победе. Лео в очередной раз доказал, что он лидер команды.

Месси постоянно удивляет. Штрафной был дальний, и я не знал, пробьет ли Лионель.

Не знаю, как он это делает, но он постоянно проявляет себя в тот момент, когда нужен нам больше всего.

Месси внушает чувство постоянного страха нашим соперникам», – сказал тренер.

Штрафные Месси – это как пенальти. 8-е попадание в сезоне

 
 
 
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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде оценил игру форварда Лионеля Месси, забившего 600-й гол за клуб в ворота «Ливерпуля» (3:0) в первом полуфинале Лиги...
 
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