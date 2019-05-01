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Эрнесто Вальверде: «Месси внушает страх соперникам. Он не перестает удивлять»
02.05.2019 01:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде оценил игру форварда
«Мы знаем, на что способен Месси, но он не перестает нас удивлять. Он наш капитан, тот футболист, который устанавливает и меняет ритм игры.
Он снова решил исход матча и подтолкнул нас к победе. Лео в очередной раз доказал, что он лидер команды.
Месси постоянно удивляет. Штрафной был дальний, и я не знал, пробьет ли Лионель.
Не знаю, как он это делает, но он постоянно проявляет себя в тот момент, когда нужен нам больше всего.
Месси внушает чувство постоянного страха нашим соперникам», – сказал тренер.
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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде оценил игру форварда Лионеля Месси, забившего 600-й гол за клуб в ворота «Ливерпуля» (3:0) в первом полуфинале Лиги...
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