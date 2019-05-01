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Лионель Месси: «Четыре гола было бы лучше, чем три. Важно, что «Ливерпуль» не забил»

02.05.2019 01:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси подвел итоги матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:0). 

«У Дембеле был хороший момент. Четыре гола было бы лучше, чем три, но результат очень хороший. Мы знаем, что исход полуфинала еще не определен. Матч на «Энфилде» будет очень сложный, соперник будет давить, но сейчас мы довольны тем результатом, которого достигли.

Очень важно, что «Ливерпуль» не забил нам. В первом тайме мы были лучше, соперник давил на нас во втором, но у них не было большого количества моментов. Они явно хотели забить гол, гостевой гол позволяет рассчитывать на многое. 

Мой гол получился эффектным. Я надеялся, что смогу забить, и мне повезло, что мяч зашел в ворота. 

Сейчас решающий момент сезона, мы все должны быть более сплоченными, чем когда-либо. Не время критиковать кого-либо, мы должны поддержать друг друга и вместе выйти в финал», – сказал Месси.

 
 
 
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси подвел итоги матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:0).
 
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