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Лионель Месси: «Четыре гола было бы лучше, чем три. Важно, что «Ливерпуль» не забил»
02.05.2019 01:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий «Барселоны»
Очень важно, что «Ливерпуль» не забил нам. В первом тайме мы были лучше, соперник давил на нас во втором, но у них не было большого количества моментов. Они явно хотели забить гол, гостевой гол позволяет рассчитывать на многое.
Мой гол получился эффектным. Я надеялся, что смогу забить, и мне повезло, что мяч зашел в ворота.
Сейчас решающий момент сезона, мы все должны быть более сплоченными, чем когда-либо. Не время критиковать кого-либо, мы должны поддержать друг друга и вместе выйти в финал», – сказал Месси.
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси подвел итоги матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:0).
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